Adana'da Çocuklara Sopayla Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Çocuklara Sopayla Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Adana'da Çocuklara Sopayla Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sokakta oyun oynayan çocuklara sopayla saldıran C.T., aile itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 17 Eylül'de yaşandı ve çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Adana'da sokakta oyun oynayan çocuklara sopayla saldıran şüpheli, ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, 17 Eylül günü Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan H.G. (6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T., (52) elinde sopayla sokağa çıktı. Önce çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G. (10) de sopa darbelerinin hedefi oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F.G. (18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, yaşananlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından C.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.T., emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Ailenin karara itirazı üzerine savcılık talimatıyla polis ekipleri C.T.'yi yeniden gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
