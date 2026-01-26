Adana'da oyun arkadaşlığı dehşete dönüştü: Liseli genci kaçırıp darbettiler

Adana'da çevrimiçi oyunda başlayan bir tartışma, liseli bir gencin zorla otomobile bindirilip boş arazide darbedilmesiyle sonuçlandı. Olay anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüpheliler, yakalanarak tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi R.G. (17) ile bir süre önce çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı M.T.A. (19) arasında yaşanan tartışmayla başladı. İddiaya göre, oyun sırasında edilen küfür üzerine sinirlenen M.T.A., bir süre sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırdı. 29 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine giden R.G., burada M.T.A. ve yanında bulunan H.A.D. (17) ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G., zorla Y.A.'nın (22) kullandığı taksiye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Şüpheliler, R.G.'yi boş bir araziye götürdü. Burada arka koltukta bulunan H.A.D., R.G.'yi tokat ve yumruklarla darbederken, ön koltuktaki M.T.A. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde R.G.'nin ağlayarak özür dilediği anlar yer aldı.

Darbedildikten sonra araçtan inmesine izin verilen R.G., koşarak bölgeden uzaklaştı ve ailesine durumu anlattı. Şikayet üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA