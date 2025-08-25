Adana'da Cam Silen Şahıslar Sürücülere Taciz Ediyor

Adana'da cam silen şahıslar trafikte sürücüleri rahatsız etmeye devam ediyor. Cam silen bir şahıs, kendisini görüntüleyen vatandaşın aracının camına sertçe vurdu, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Şehirde özellikle Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde birçok işlek noktada cam silen şahısların sürücülere yönelik tacizleri vatandaşları canından bezdirdi. Kırmızı ışıklarda duran araçların camına aniden yapışan kişiler, cam silme bahanesiyle para istiyor. Özellikle para vermek istemeyen sürücüler, zaman zaman hakarete, hatta tehdide maruz kalıyor.

Cama sertçe vurdu

Yine Yüreğir ilçesi Regülatör Köprü ışıklarında ise cam silen bir şahıs, kırmızı ışıkta kendisini görüntüleyen kişinin aracının camına sertçe vurup görüntü alınmasına tepki gösterdi.

Işıkların yeşil yanmasıyla birlikte şahıs bölgeden uzaklaştı. - ADANA