Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Adana'da bir kişi duruşma çıkışı boşanma aşamasındaki karısının akrabaları tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri gözaltına alınan şahıslarla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da bir kişi duruşma çıkışı boşanma aşamasındaki karısının akrabaları tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin (41) ve Fatma Çakmak çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çiftin bugün Adana Adliyesi'nde görülmesi planlanan duruşması ertelendi ve çift boşanamadı. Mahkeme çıkışı Fatma Çakmak'ın akrabaları iddiaya göre, Necmettin Çakmak'a saldırdı. Ancak çevredekilerin araya girmesiyle Necmettin Çakmak uzaklaştırıldı.

Yolda yürürken başından vuruldu

Saat 15.00 sıralarında Necmettin Çakmak, Saydam Caddesi'nde yürürken bir grup tarafından önü kesildi ve önce darp edildi. Daha sonra gruptan bir kişi belinden çıkarttığı tabanca ile Çakmak'ın başına 1 el ateş etti. Necmettin Çakmak, kanlar içerisinde yere yığılırken grup otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakmak'ı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda şahsı gözaltına aldı.

Kan gölüne dönen yolu polis temizledi

Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle yol kan gölüne döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekipleri yolu sularken poliste çekpasla kanı temizledi.

Öte yandan Necmettin Çakmak'ın geçtiğimiz sene kayınbiraderini bıçakladığı için cezaevine girdiği ve yeni çıktığı öğrenildi. Çakmak'ın hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA