Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Adana'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir taksici ile tartışan 17 yaşındaki genç kız elinde bıçakla adeta dehşet saçtı. Mahalle bekçisini yaralayan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen ambulans genç kızı da bekçiyi de hastaneye kaldırdı.

BEKÇİYİ KOLUNDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.U. ile erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), Atatürk Caddesi'nde bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine cadde üzerinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gitti. Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile de tartışarak bekçiyi kolundan bıçaklayıp, çevrede bıçakla dehşet saçtı. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

HEM GENÇ KIZ HEM BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans hem genç kızı hem de bekçiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Yiğitcan F.'yi gözaltına aldı. Her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.