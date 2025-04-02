Adana'da Bayram Ziyaretinden Dönen Aileyi Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 5 Kişilik Aile Hayatını Kaybetti

Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış: 5 kişilik ailenin yok olduğu kazada yaralı sayısı 10'a yükseldi

ADANA - Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişilik ailenin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Öteyandan kazada yaralı sayısı 10'a yükseldi.

Kaza, Adana- Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan Veysel Balta yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden baba Zeynel ile anne Ülkü, çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan Güleç hayatını kaybetti. Minibüste ise aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kazadan sıkı sıkı sarıldığı çocuğu ile birlikte kurtulan bir anne, sadece çarpma anını hatırladığını belirterek göz yaşı döktü.

Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış

Kazada hayatını kaybeden Güleç ailesinin Feke ilçesi Tortulu Mahallesi'nden Kozan'a dönüş için yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Acı haber duyarak olay yerine gelen amca Erol Güleç," Bayramın ikinci günü bayramlaşmaya köye gitmişlerdi oradan geliyorlardı. Baba, eşi ve çocukları vardı araçtaydı" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Öteyandan olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Güleç ailesinin cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.