Adana'da Arkadaş Grubu Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana'da Arkadaş Grubu Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında bazı şahıslar tabancalarla ateş açtı. Olayda 5 kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışanların bir kısmı olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların ayak ve bacaklarına isabet ettiği 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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