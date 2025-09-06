Adana'da Anne ve Çocukları Kırmızı Biber Çaldı

Haberler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kırmızı ışıkta duran bir kamyonetten kırmızı biber çalan anne ve 2 çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adana'da kırmızı ışıkta duran kamyonet kasasından kırmızı biber çalan anne ve 2 çocuğu kameralara böyle yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran kırmızı biber yüklü kamyoneti fark eden anne ve 2 çocuğu brandayı kaldırıp kırmızı biber çaldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kırmızı biberler alan anne ve 2 çocuğu daha sonra bölgeden uzaklaştı. - ADANA

