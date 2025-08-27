Adana'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adana'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarlada anız yakılması sonucu çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahalelerle yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarlada anızın yakılması sırasında ormana sıçarayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun mesaisi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
