Adana'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarlada anızın yakılması sırasında ormana sıçarayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun mesaisi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - ADANA