Adana'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Şarşar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Şinasi Y. (41) idaresindeki 01 RP 246 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.O. yönetimindeki 01 AJL 485 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Durmuşoğlu (64) hayatını kaybederken, sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Durmuşoğlu'nun cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Durumu ağır olan otomobil sürücüsünün ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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