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Suçüstü yakalanan Cono kadınları, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı

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Adana'da altın alma bahanesiyle girdikleri kuyumcuda hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından dükkana kilitlendi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlar, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı.

Adana'da bir kuyumcuya girip altın çalan 5 kadın iş yeri sahibi tarafından kapı kilitlenerek yakalandı. Kadınlar kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı.

KUYUMCU KAPIYI KİLİTLEYİP POLİSİ ARADI

Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde meydana gelen olayda Cono oldukları öne sürülen 5 kadın Saydam Caddesindeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi. Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi.

İŞ YERİNE TUVALETLERİNİ YAPTILAR

Yakalanacaklarını anlayan kadınlar ise kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Suçüstü yakalanan Cono kadınları, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı

Suçüstü yakalanan Cono kadınları, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı

Suçüstü yakalanan Cono kadınları, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana Güvenlik Adana Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Hasan Turan:

cono nedir bildiğin pis cingen bunlar

81
0
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hacı avcı:

hertürlü insanvar temizlik şart

35
0
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Halit:

bende esnafım asalak dilencilerden haz etmem birine yok değince içerde eteğini salladı gitti sonra bir baktım içeriği kokarca gibi kokutmuş yani ne diyeyim şimdi bu pislikler hep pislik yaparlar

27
0
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