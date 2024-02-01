Suçüstü yakalanan Cono kadınları, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı

Adana'da bir kuyumcuya girip altın çalan 5 kadın iş yeri sahibi tarafından kapı kilitlenerek yakalandı. Kadınlar kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı.

KUYUMCU KAPIYI KİLİTLEYİP POLİSİ ARADI

Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde meydana gelen olayda Cono oldukları öne sürülen 5 kadın Saydam Caddesindeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi. Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi.

İŞ YERİNE TUVALETLERİNİ YAPTILAR

Yakalanacaklarını anlayan kadınlar ise kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;