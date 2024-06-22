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Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, işlediği cinayetler sonrası katliam yaptığı evdeki bebeğini de alarak kayıplara karıştı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişi tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

Hakim A, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E. (18) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Adana'da kanlı saldırı! Bir aile yok oldu

EVDE KİM VAR KİM YOK ÖLDÜRDÜ

Tartışmada, Hakim A, eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve kayınbiraderine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da kanlı saldırı! Bir aile yok oldu

KATLİAM SONRASI BEBEĞİNİ ALIP KAÇTI

Kan donduran olayın ardından Hakim A'nın, bebeğini alarak otomobille kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da katliam! Eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü

KATLİAMI ÇOCUĞUNU GÖREMEDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Olayın nedeni de ortaya çıktı. Hakim A.'nın öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldiği, bu sırada "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun" diyerek tartışma çıkarttığı, ardından katliamı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Seyhan Adana Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Armagan Cakir:

Herkes yoldan çıktı

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Umut Yağcı:

Çileden çıkartmayında millet patlamaya yer arıyor kötü bi adam olabilir ama evladını niye göstermiyorsunuz da daha olaya alevle gidip olayların buralara gelmesine sebeb oluyorsunuz iyi mi oldu şimdi

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Köfteci Jardel:

Çocuğa üzüldüm. El kadar bebek. Gerçekten yazık günah. Bir hayatı olmayacak onun.

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