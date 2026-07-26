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Adana'da 3 Kişiyi Öldüren Şüpheli Adliyede

Adana'da 3 Kişiyi Öldüren Şüpheli Adliyede
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Adana’da 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. (28) Semra Yılmaz'ı (44) evinden alarak Rüzgarlı Tepe mevkiine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yılmaz'ı tabancayla vuran Osman A., olay yerinde otomobil içinde bulunan Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'i de tabancayla vurup olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi.

Osman A. ise, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Osman A., sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman A., gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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