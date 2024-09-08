Üye Girişi
Haberler

Adana'da 1.5 Milyon Lira Karşılığı Cinayet İddiası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanıklardan biri duruşmada, 'Biz 1.5 milyon liraya adam öldürecek adamlar değiliz' dedi. Sanıkların tutukluluğu devam ederken, duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Adana'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanıklardan biri duruşmada, "Biz 1.5 milyon liraya adam öldürecek adamlar değiliz" dedi.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 21 Mart 2023'te, iş yerinde Mevlüt Karayiğit'i düzenledikleri silahlı saldırıyla öldürdükleri iddia edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen Ersan E., yapılan araştırma sonucunda yakalandı. Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz tutuklanırken, Ersan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin, 2 kişinin azmettirmesi sonucu 1,5 milyon lira karşılığı cinayeti işledikleri iddia edildi. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'İştirak halinde kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından dava açılan Deniz Ulaş, Mazlum Deniz ve Ersan E. yargılanmaya başladı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz katılırken, tutuksuz sanık Ersan E. ise yer almadı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Deniz Ulaş suçlamayı kabul etmedi. Başka bir cinayet davasında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının sürdüğünü ve bu davadan araması olduğunu belirten Ulaş, "Bizi azmettirdiği iddia edilen kişileri ve bu olayda öldürülen Mevlüt'ü de tanımam" dedi.

Motosikletteki kişinin kendisi olmadığını öne süren ve müebbet hapis cezası istenen Ulaş, savunmasında şunları söyledi:

"Cinayetin işlendiği iddia edilen gün arkadaşlarımla alkol almıştık. Dağıldıktan sonra alkolün etkisiyle evde uyumaya başladım. Hiçbir şekilde bu suçla ilgim yoktur. Ayrıca motosiklet üzerindeki resimlerden bir kişinin benim olduğuma ilişkin bilirkişi raporu da yoktur. Kafa dinlemek için sabahtan Mazlum'la birlikte gezdik, dolaştık ama bu suçu işlemedik. Ayrıca biz iddialara göre 1.5 milyon lira karşılığı adam öldürecek adamlar da değiliz."

Hakkında müebbet hapis cezası istenen diğer sanık Mazlum Deniz de suçsuz olduğunu iddia etti. Kuaförlük yapan Deniz, "İddia edildiği gibi Mevlüt'ü dükkanının içerisinde öldürmüş değilim yine iddia edildiği gibi tetikçi de değilim. Motosikletle dönmeye yönelik görüntülerde tespit edilen kişi de ben değilim. Bana gösterdiğiniz o motosikleti süren ben değilim. Bütün bu nedenlerle suçlamaları kabul etmiyorum. Deniz'in anlattıklarına da katılıyorum" dedi.

Daha sonra bilirkişi tarafından, sanıkların teşhis ve mukayeseye elverişli değişik açılardan fotoğrafları çekildi.

Mahkeme savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluğunun devamını ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğuna, tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cinayet 3-sayfa Güncel adana Hukuk Suç

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Narin Güran" mesajı

 Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Destici'den idam çağrısı: İbreti alem için sallandıracaksın

Siyasetçilerden ilk idam çağrısı geldi: İbreti alem için sallandıracaksın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Eylül Galatasaray Esenler Erokspor maçı nereden izlenir? GALATASARAY ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Ç. Esenler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? GS Esenler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı? Cübbeli Ahmet boğazını kim sıktı, saldırgan yakalandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 8 Eylül Pazar bugün kim potada kim var? Masterchef kim elendi? 8 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi?
title