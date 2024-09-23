Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Reformu Vurgusu: Adli Tıp Günleri Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

Antalya'da yapılan Uluslararası Katılımlı 19. Adli Tıp Günleri Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ""Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanmadan yaklaşık bir ay önce bu kongreyi yapmış olmamız çok anlamlı. Çünkü buradan çıkacak görüşler mutlaka Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yerini alacak ve bir hedef olarak önümüze konulacak" dedi.

Adli Tıp Kurumu tarafından bu yıl ilk kez uluslararası olarak düzenlenen, "Uluslararası Katılımlı 19. Adli Tıp Günleri", Antalya'da başladı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen, birçok konferansa ev sahipliği yapacak program, 29 Eylül'de sona erecek.

"Buradan çıkacak görüşler mutlaka Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yerini alacak"

Bakan Tunç, açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Türkiye Yüzyılı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, "Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanmadan yaklaşık bir ay önce bu kongreyi yapmış olmamız çok anlamlı. Çünkü buradan çıkacak görüşler mutlaka Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yerini alacak ve bir hedef olarak önümüze konulacak. O hedefi de yerine getirmek için kimlerin üzerine ne düşüyorsa o hedefleri yakalayabilmek için, buradan çıkacak görüşler doğrultusunda çalışmalarımızı daha verimli hale getirmenin, gayreti içerisinde olacağız. Bugün de siz kıymetli yargı mensupları ile adli tıp alanındaki birbirinden değerli uzmanlarımızı dinleyerek adalet alanındaki bu politika belgelerimizi olgunlaştıracağız" dedi.

22 yılda yapılanları anlattı

Adli Tıp biliminin gerçeği arama yolculuğuna ışık tuttuğunu ifade eden Bakan Tunç, Adli Tıp alanında 22 yılda yapılanları aktardı. Tunç, "Bakanlık olarak son 22 yılda, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin makul sürede tecellisine böylesine önemli katkı sunan Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek birçok adım attık. Özellikle bu dönemde; personelin nitelik ve niceliğinin iyileştirilmesine özen gösterdik. Bu kapsamda 2002 yılında 802 olan personel sayısını; akademisyen, adli tıp uzmanı, asistan, hekim, mühendis, biyolog ve kimyager gibi çeşitli branşlarda olmak üzere toplam 2 bin 948'e çıkardık. Teknolojik imkanların artırılmasına ve adli tıp hizmetlerinin yurt genelinde yaygınlaştırarak birimlerin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız verdik" diye konuştu.

"Adli Tıp Kurumu 81 ilde hizmet verir hale geldi"

Adli Tıp Kurumu'nun 2002 yılında; İstanbul Merkez Teşkilatı ile birlikte 6 grup başkanlığı ve 18 şube müdürlüğü ile sadece 25 ilde hizmet sunduğunu dile getiren Bakan Tunç, yapılan yatırımlarla Adli Tıp Kurumunu; 15 ilde grup başkanlığı, 81 il merkezi ve 131 adet Adli Tıp Şube Müdürlüğü ile ülkenin tamamında hizmet verir hale getirdiklerini ifade etti. Tunç, söyle devam etti: "Adli Tıp Kurumu merkez binasını 2006 yılında hizmete açtık. Böylece Kurumun fiziki imkanlarını önemli ölçüde arttırmış olduk. Yine Trabzon, Antalya, Erzurum, Van, Diyarbakır, Hatay, İzmir, Bursa ve Denizli Grup Başkanlıkları ile Rize ve Yozgat Şube Müdürlüklerinin yeni hizmet binalarını hizmete açtık. Ankara ve Samsun Adli Tıp Grup Başkanlıklarının yeni hizmet bina inşaatları devam etmektedir. Hali hazırda Konya ve Samsun Adli Tıp Grup Başkanlıkları tahsis edilen geçici hizmet binalarında faaliyete devam etmektedir."

2024 yılında da Adalet Bakanlığı olarak çok sayıda yatırım yaptıklarına işaret eden Bakan Tunç, "Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını 19 Mart 2024 tarihinde yaptık. Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını 13 Eylül 2024 tarihinde yaptık. İzmir ve Bursa Adli Tıp Grup Başkanlıkları yeni hizmet binalarının inşaatları tamamladık, açılışını önümüzdeki süreçte yapacağız. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Fizik ve Bilişim İhtisas Daireleri; Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji ve Trafik İhtisas Daireleri faaliyetlerine başladı. Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesini kurduk, Ekim ayında faaliyete başlayacak. Önümüzdeki dönemde de Tekirdağ, Sakarya, Kayseri, Şanlıurfa ve İstanbul Anadolu Adli Tıp Grup Başkanlıklarını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adli tıp hizmetlerinde yapay zekanın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız"

Adli Tıp Kurumunun teşkilat yapısını, daha güçlü hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Tunç, Adli Tıp İhtisas Kurulu sayısını 8'den 11'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Tunç, söyle devam etti: "Adli Tıp Grup Başkanlıklarını Adli Tıp Bölge Başkanlıklarına çevirerek, Adli Tıp Şube Müdürlüklerini de Bölge Başkanlıklarına bağlayacağız. Yine idari birimlerin altında; Personel, Destek Hizmetleri, Bilgi İşlem ve İstatistik, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme ile Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlıkları kurmayı planlıyoruz. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 12. Kalkınma Planı'nda Adli Tıp'a dair çok kritik kararlar ve hedefler tek tek ortaya konmuştur. Buna göre; Adli tıp hizmetlerinin etkinliğini artıracağız. Gelişen teknolojilere bağlı olarak Adli Tıp Kurumunun kapasitesini güçlendirerek yeni bilim üniteleri ile ihtisas kurulları kuracağız. Yargı ve kolluk teşkilatları ile Adli Tıp Kurumu arasındaki iletişimi daha da güçlendireceğiz. Adli tıp hizmetlerinde yapay zekanın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız. Yargıda ihtisaslaşmayı en güçlü noktaya taşıyacağız."

Programa, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Ahmet Ömeroğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, bakan yardımcıları, Adli Bilimler Uzmanları ve çok sayıda yetkili katıldı. - ANTALYA