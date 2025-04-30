Acun Ilıcalı'ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum

Survivor All Star'da tansiyon yine yükseldi. Yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un, ada konseyi sırasında yaptığı açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler, hem yarışmada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Olay, Hikmet'in dokunulmazlık oyunu sırasında Batuhan Karacakaya'ya kum fırlatmasıyla başladı. Bu hareketin hemen ardından konseyde söz alan Hikmet, "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" diyerek olayın boyutunu bir adım ileri taşıdı. Bu itiraf sonrası Hikmet, Acun Ilıcalı'dan sözlü bir uyarı alsa da herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.

Ancak yaşananlarla ilgili asıl dikkat çeken açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü söyleyen Ilıcalı, ailenin kendilerine ağır tehditlerde bulunduğunu da belirtti. "Artık bunu kabul etmiyorum" sözleriyle yaşananlara tepki gösteren Ilıcalı, Batuhan'ın ailesiyle yapılacak görüşmenin ardından Batuhan'ın yarışmadaki geleceğinin netleşeceğini ifade etti.

İlıcalı ayrıca, Batuhan'ın annesi ve babasının kendisine yönelttiği suçlamaların ve tehditlerin, 15 yıllık Survivor geçmişinde ilk kez yaşandığını da vurguladı. Yaşanan gerginliklerin ardından gözler, Batuhan'ın ailesiyle yapılacak görüşme ve Acun Medya'nın alacağı kararlara çevrildi.

"AĞIR TEHDİTLER VAR"

Ilıcalı, yaşanan olayı Batuhan'a şöyle anlattı: Senin Hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin.