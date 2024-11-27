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Acımasız anne, bebeğini üç yıl boyunca çekmecede sakladı

Acımasız anne, bebeğini üç yıl boyunca çekmecede sakladı
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İngiltere'de bir anne, bebeğini 3 yıl boyunca yatak altındaki çekmecede saklayarak 'ağır ihmal' suçundan 7.5 yıl hapis cezası aldı. Üç yaşına yaklaşırken bulunan bebek, keçeleşmiş saçları ve vücudundaki yaralarla ilk kez gün ışığı gördü. Anne bebeği, kardeşlerinden ve erkek arkadaşından gizledi. Durum erkek arkadaşı tarafından fark edildi ve sosyal hizmetler müdahale etti.

İngiltere'de bir anne, "ağır ihmal" suçundan hüküm giydi. Bebeğini neredeyse üç yıl boyunca yatağının altındaki çekmecede saklayan anne, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cheshire'daki evde bulunan bebek, üçüncü yaş gününden haftalar önce bulunduğunda, saçları keçeleşmiş, vücudunda deformiteler ve döküntüler vardı. Küçük kız o zamana kadar hiç gün ışığı görmemişti.

"Acımasız" anne, bebeği kendi kardeşlerinden ve evde sık sık kalan erkek arkadaşından bile gizledi. Çocuklarının kimliğini korumak için annenin ismi açıklanmadı.

Bebeği, annenin erkek arkadaşı tesadüfen buldu. Tuvalete gitmek için eve döndüğünde duyduğu ses üzerine odalardan birini kontrol etti ve bebeği gördü. Durumu aileye bildirmesiyle sosyal hizmetler hemen harekete geçti.

Sosyal hizmet görevlisi mahkemede şunları anlattı: "Anne bebeği çekmecede tuttuğunu gayet normal bir şekilde söyledi. Hiç duygu göstermemesi ve durumu önemsememesi beni şok etti. Muhtemelen annesinden başka gördüğü tek yüz bendim."

Hakim Steven Everett, "Yaptığınız şey inanılmaz derecede acımasızca. Bu küçük kızı sevgiden, ilgiden, diğer insanlarla etkileşimden, düzgün bir beslenmeden ve çok ihtiyacı olan tıbbi bakımdan mahrum bıraktınız" dedi.

Savunma avukatı, annenin ruh sağlığı sorunları olduğunu ve Covid-19 karantinası sırasında zorluk yaşadığını belirtti. Anne, dört çocuk istismarı suçunu kabul etti.

Acımasız anne, bebeğini üç yıl boyunca çekmecede sakladı

Acımasız anne, bebeğini üç yıl boyunca çekmecede sakladı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

çağdaş laik avrupa insanı işte.

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