Acımasız anne, bebeğini üç yıl boyunca çekmecede sakladı

İngiltere'de bir anne, "ağır ihmal" suçundan hüküm giydi. Bebeğini neredeyse üç yıl boyunca yatağının altındaki çekmecede saklayan anne, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cheshire'daki evde bulunan bebek, üçüncü yaş gününden haftalar önce bulunduğunda, saçları keçeleşmiş, vücudunda deformiteler ve döküntüler vardı. Küçük kız o zamana kadar hiç gün ışığı görmemişti.

"Acımasız" anne, bebeği kendi kardeşlerinden ve evde sık sık kalan erkek arkadaşından bile gizledi. Çocuklarının kimliğini korumak için annenin ismi açıklanmadı.

Bebeği, annenin erkek arkadaşı tesadüfen buldu. Tuvalete gitmek için eve döndüğünde duyduğu ses üzerine odalardan birini kontrol etti ve bebeği gördü. Durumu aileye bildirmesiyle sosyal hizmetler hemen harekete geçti.

Sosyal hizmet görevlisi mahkemede şunları anlattı: "Anne bebeği çekmecede tuttuğunu gayet normal bir şekilde söyledi. Hiç duygu göstermemesi ve durumu önemsememesi beni şok etti. Muhtemelen annesinden başka gördüğü tek yüz bendim."

Hakim Steven Everett, "Yaptığınız şey inanılmaz derecede acımasızca. Bu küçük kızı sevgiden, ilgiden, diğer insanlarla etkileşimden, düzgün bir beslenmeden ve çok ihtiyacı olan tıbbi bakımdan mahrum bıraktınız" dedi.

Savunma avukatı, annenin ruh sağlığı sorunları olduğunu ve Covid-19 karantinası sırasında zorluk yaşadığını belirtti. Anne, dört çocuk istismarı suçunu kabul etti.