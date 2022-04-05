Acil tıp teknisyeninin sütannelik yaptığı Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti

29 Mart günü Pendik'te sokağa bırakılan 3 aylık bebeği, gelen ihbar üzerine ekipler buldu. Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık bebek, hemen hastaneye kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Nisa bebeğin bugün beyin ölümü gerçekleşti.

GÖZALTINDA

Öte yandan bebeği sokağa bırakan 20 yaşındaki biyolojik anne Ebru S., gözaltına alındı. Biyolojik anne, Nisa'yı terk ettikten sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu ve bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

"KEŞKE DEVLETE SIĞINSAYDIM"

Ebru S.'nin İLK ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

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