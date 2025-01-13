Acil serviste bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hemşire, yaşam mücadelesi veriyor

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İngiltere'deki Royal Oldham Hastanesi'nin acil servisinde görevli bir hemşire, bekleme süresinden öfkelenen bir hasta tarafından bıçaklandı. Hemşirenin durumunun kritik olduğu ve yaşamını değiştirecek yaralanmalar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili 37 yaşında bir erkek, cinayet girişimi şüphesiyle tutuklandı. Sağlık Bakanı Wes Streeting, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hemşirelerin şiddet korkusu olmadan hastalara bakabilmelidir diyerek olayı kınadı.

İngiltere'de Royal Oldham Hastanesi'nin acil servisinde görevli bir hemşire, bekleme süresinden rahatsız olan bir hasta tarafından bıçaklandı. Cumartesi gecesi saat 23:30 sularında gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan kadın hemşirenin durumunun kritik olduğu ve "yaşamını değiştirecek" yaralanmalar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili 37 yaşında bir erkek, cinayet girişimi şüphesiyle tutuklandı.

Görgü tanıklarından biri, "Çok korkunç bir olay - hasta ile bir tartışma yaşandı. Sanırım muayene için beklemek zorunda kaldığı için öfkelendi. Ürkütücü bir durum" dedi.

Başka bir görgü tanığı ise şunları ekledi: "Bir hastayla tartışma çıktı. Durum kontrolden çıktı ama hasta tamamen çıldırmış değildi. Gece geç saatlerde yaşanabilecek sıradan bir anlaşmazlıktı. Bu tür olaylar sık yaşanır ama bir hemşireye saldırılması çok üzücü."

Greater Manchester Polisi'nden Dedektif Sergeanı Craig Roters konuyla ilgili, "Bu, bir kadını kritik durumda bırakan ciddi bir olay. Düşüncelerimiz ailesi ve meslektaşlarıyla birlikte. Soruşturma boyunca onlara destek olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bölgede polis varlığının artırılacağını belirten Roters, "Bu tür haberler toplumda şok etkisi yaratıyor. Herhangi bir endişeniz veya paylaşmak istediğiniz bir şey varsa, lütfen bizimle iletişime geçin" dedi.

Sağlık Bakanı Wes Streeting, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hemşireler NHS'nin (Ulusal Sağlık Sistemi) belkemiğidir ve şiddet korkusu olmadan hastalara bakabilmelidir" diyerek olayı kınadı.

Hastane yönetimi, tüm hizmetlerin normal şekilde devam ettiğini ve polisin soruşturmasına tam destek verdiklerini açıkladı.

Acil serviste bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hemşire, yaşam mücadelesi veriyor

Acil serviste bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hemşire, yaşam mücadelesi veriyor
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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