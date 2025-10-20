Albayrakların şantiyesinde korkutan kaza: Vinç inşaat alanına devrildi
İstanbul Acıbadem'de bir inşaat sahasında korku dolu anlar yaşandı. Albayrak Grubu'na ait şantiyede kullanılan dev vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek inşaat alanının üzerine devrildi. Olay sırasında büyük bir gürültüyle yıkılan vinç, çevrede paniğe neden oldu ve maddi hasar oluştu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Acıbadem'de, Albayrak Grubu'na ait bir inşaat sahasında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Şantiyede kullanılan dev vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek inşaat alanının üzerine devrildi.
KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Olay sırasında büyük bir gürültüyle yıkılan vinç, çevrede paniğe neden olurken, şantiyede maddi hasar meydana geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanıkları, vincin devrilmesiyle birlikte çevrede toz bulutu oluştuğunu ve kısa süreli bir panik yaşandığını belirtti.
Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa