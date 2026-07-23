Haberler

Şanlıurfa'da aile kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı

Şanlıurfa'da aile kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir çiftin tartışması ailelerin dahil olmasıyla büyüdü. 16 yaşındaki bir kişinin pompalı tüfekle eniştesinin kuaförüne ateş açması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da eşler arasında yaşanan tartışmaya ailelerinin de dahil olması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İzzet Y. ile eşi arasında çıkan tartışma aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan olayın ardından kadının 16 yaşındaki kardeşi A.B., pompalı tüfekle eniştesine ait kuaför salonuna giderek ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İzzet Y. yaralanırken, iş yerinde bulunan müşteriler büyük panik yaşayarak dükkandan kaçtı.

Sokak savaş alanına döndü

Silahlı saldırının ardından iki tarafın yakınları sokakta karşı karşıya geldi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada İzzet Y., kardeşi Halil Y. ile karşı taraftan A.B. ve M.B. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 şüpheli gözaltında

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, ikinci bir olay yaşanmaması için bölgede tedbir aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha

Buraya kadarmış! Gözaltına alınan sözde fenomene bir darbe daha
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın