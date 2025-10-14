Haberler

ABD, Venezuela Açıklarında Uyuşturucu Kaçakçılarına Saldırı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ordunun Venezuela açıklarında bir uyuşturucu kaçakçı teknesine saldırı düzenlediğini ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının, terörist gruplarla bağlantılı bir tekneye yapıldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, "Savunma Bakanı, Venezuela kıyıları açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanmış gruba ait olan bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlenmesini emretti" dedi

İstihbarat kaynaklarının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan terörist gruplarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilinen bir rotada seyir ettiğini doğruladığını ifade eden Trump, "Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve gemide bulunan 6 erkek saldırıda öldürüldü. ABD güçleri herhangi bir zarar görmedi" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Kılıçsoy'dan muhteşem röveşata golü

Puskas'a aday röveşata! Milli yıldızımızdan ağızları açık bırakan gol
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.