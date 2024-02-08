ABD ordusuna ait helikopter düştü: 5 asker hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü'ne gitmek üzere Nevada'dan havalanan ABD ordusuna ait CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopter düştü. Kazada helikopterdeki 5 askerin tamamı hayatını kaybetti.
ABD ordusu Nevada'dan California'ya giderken irtibatın kesildiği helikopterin düştüğü ve içindeki 5 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD ORDUSUNA AİT HELİKOPTER DÜŞTÜ
ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü'ne gitmek üzere Nevada'dan 5 askerle havalanan ve bir süre sonra irtibatın kesildiği CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopterin akıbeti belli oldu.
5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
ABD Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, helikopterin San Diego'nun güneydoğusundaki dağlık ve engebeli bir bölgede düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Askerlerinin tamamının hayatını kaybettiği, cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarıldı.