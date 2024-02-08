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ABD ordusuna ait helikopter düştü: 5 asker hayatını kaybetti

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ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü'ne gitmek üzere Nevada'dan havalanan ABD ordusuna ait CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopter düştü. Kazada helikopterdeki 5 askerin tamamı hayatını kaybetti.

ABD ordusu Nevada'dan California'ya giderken irtibatın kesildiği helikopterin düştüğü ve içindeki 5 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD ordusuna ait helikopter düştü: 5 asker hayatını kaybetti

ABD ORDUSUNA AİT HELİKOPTER DÜŞTÜ

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü'ne gitmek üzere Nevada'dan 5 askerle havalanan ve bir süre sonra irtibatın kesildiği CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopterin akıbeti belli oldu.

ABD ordusuna ait helikopter düştü: 5 asker hayatını kaybetti

5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

ABD Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, helikopterin San Diego'nun güneydoğusundaki dağlık ve engebeli bir bölgede düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Askerlerinin tamamının hayatını kaybettiği, cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarıldı.

ABD ordusuna ait helikopter düştü: 5 asker hayatını kaybetti

ABD ordusuna ait helikopter düştü: 5 asker hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri California Nevada Diego Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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