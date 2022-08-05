ABD'nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü

- ABD'nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü ABD'nin Nebraska eyaletinde iki evde meydana gelen patlama, yangına neden olurken olay sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 - Güncelleme:

- ABD'nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü

NEBRASKA - ABD'nin Nebraska eyaletinde iki evde meydana gelen patlama, yangına neden olurken olay sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer olayın kundaklama olduğundan şüpheleniyor.

Nebraska eyaletinde yer alan yaklaşık bin kişinin yaşadığı Laurel kasabasında meydana gelen olayda iki evi etkileyen bir patlama meydana geldiği ve olay sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Nebraska Eyalet Polisi yetkilisi Albay John Bolduc olayla ilgili yaptığı açıklamada 4 Ağustos Perşembe günü sabahın erken saatlerinde, bir evde patlama olduğuna dair acil yardım hattına gelen bir çağrı sonucu olay yerine giden itfaiye ekiplerinin evde bir kişinin cesedini bulduklarını söyledi. Evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çevredeki vatandaşlardan, birkaç blok ötedeki evde başka bir patlama yaşandığına dair ihbar aldığını ifade eden John Bolduc burada ise ölmüş 3 kişinin bulunduğunu belirtti.

Albay Bolduc ayrıca olay sonrası bir adamın gümüş rengi bir araçla kasabadan ayrılırken görüldüğünü ve kendisinin olayın şüphelisi olarak kabul edildiğini söylerken olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi.

Görgü tanıkları patlamadan önce silah sesleri duyduğunu belirtirken yetkililer olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ya da nasıl öldüdükleri konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

İtfaiye ekiplerinin ifadesine göre her iki evde de çıkan yangınlarda yanıcı madde kullanıldığını tespit edildi. Bu nedenle eş zamanlı yaşanan her iki olayın birbiri ile bağlantılı bir kundaklama vakası olduğundan şüpheleniliyor.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title