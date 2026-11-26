ABD Federal İletişim Komisyonu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e uzayda veri merkezleri kurma planı kapsamında bir milyona kadar uydu fırlatması için 2040 yılına kadar geçerli izin verdi.

Uzay teknolojileri ve yapay zeka alanındaki yatırımlar hız kazanırken, teknoloji şirketleri veri işleme kapasitesini artırmak için yörüngede veri merkezleri kurmaya yönelik projelere yöneliyor. ABD Federal İletişim Komisyonu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e uzayda veri merkezleri kurma planı kapsamında bir milyona kadar uydu fırlatması için 2040 yılına kadar geçerli izin verdi. FCC, SpaceX'in "Starmind" uydu takımyıldızının "Dünya'da kullanılmak üzere büyük miktarda veriyi işleyeceğini" açıkladı.

FCC Başkanı Brendan Carr, "ABD, süper zeka çağında dünyaya liderlik ediyor. Veri merkezleri ABD'nin süper zeka alanındaki liderliğini sürdürmesi için vazgeçilmez olacak" dedi.

Starmind uyduları Starlink uydularıyla iletişim kuracak

Uzay tabanlı veri merkezi projelerinin çoğu, güvenilir veri aktarımını sağlamak amacıyla alçak Dünya yörüngesinde birbirine yakın konumlandırılan uydu takımyıldızlarından oluşuyor. Starmind uyduları, SpaceX'in Starlink uydu internet ağı kapsamında halihazırda yörüngede bulunan uydularla iletişim kuracak. Starlink uyduları ise elde edilen verileri dünyaya aktaracak. Rakip projelerde ise verilerin doğrudan Dünya'dan alınması ve lazerler aracılığıyla yeniden Dünya'ya gönderilmesi planlanıyor.

Uzayda veri merkezi yarışı hız kazanıyor

Uzayda veri merkezi kurmayı hedefleyen projeler arasında SpaceX'in yanı sıra Google'ın "Suncatcher" kod adlı girişimi ve Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in "Project Sunrise" projesi de bulunuyor. Blue Origin, projesi için ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvuruda bulundu. Starcloud'un da aralarında bulunduğu çok sayıda girişim bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Starcloud, 2025'in sonlarında gelişmiş bir işlemci türü olan GPU'yu bir uydu üzerinde başarıyla çalıştırırken Google da ekim ayında aynı başarıya ulaştı.

SpaceX'in en önemli avantajlarından biri, yüzlerce görevde kullanılan kendi roketlerine sahip olması olarak öne çıkıyor. Elon Musk, ağustos ayında ilk SpaceX uydusunun 2027'nin dördüncü çeyreğinde yörüngeye fırlatılacağını, 2028'de ise fırlatma faaliyetlerinin artırılacağını açıklamıştı. Şirket ayrıca, uzayda çalışmak üzere özel olarak tasarlanan yeni nesil Vera Rubin işlemcilerini tedarik etmek için Nvidia ile anlaşma yaptı.

Uzmanlar yüksek radyasyona dikkat çekti

Uzmanlar, projenin önünde teknik engellerin yanı sıra çevresel sorunların da bulunduğuna dikkat çekiyor. Çözülmesi gereken teknik sorunlar arasında işlemcilerin uzaydaki yüksek radyasyon seviyelerine dayanıklılığı da yer alıyor.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ise çarşamba günü alınan karara tepki göstererek, karardan "hayal kırıklığı ve büyük endişe duyduğunu" açıkladı. AAS tarafından yapılan açıklamada, önerilen uydu takımyıldızının astronomi tesislerine yönelik onlarca yıllık federal yatırımları ve astronomlar ile halkın gece gökyüzünü gözlemleme ve inceleme imkanını önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği belirtildi. Uyduların daha büyük ve sayıca daha fazla olacağına dikkat çekilen açıklamada, gece gökyüzünde daha uzun süre boyunca son derece parlak cisimler olarak görülecekleri ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı