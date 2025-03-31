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ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı

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Adana'da bir kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından son anda etkisiz hale getirildi.

Adana'da Mustafa O., İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluğu önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Mustafa O., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı

ABD KONSOLOSLUĞU'NUN ÖNÜNDE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Olay, akşam saatlerinde ABD'nin Yüreğir ilçesindeki Adana Konsolosluğu önünde meydana geldi. Psikolojik sorunların olduğu öne sürülen Mustafa O., İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp, kendini yakma girişiminde bulundu.

ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı

POLİS SON ANDA ENGELLEDİ

Polis ekiplerinin anons etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa O., polis ekibi tarafından elindeki çakmak alınarak, etkisiz hale getirildi. Mustafa O., elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mustafa O., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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