ABD ordusu, İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a ait askeri komuta merkezlerini, deniz unsurlarını, füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatma noktaları ile hava savunma sistemlerini hedef aldı" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'a karşı 10 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada,

"ABD güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a ait askeri komuta merkezlerini, deniz unsurlarını, füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatma noktaları ile hava savunma sistemlerini hedef aldı" ifadelerine yer verildi. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sürdürdüğü aktarılarak, "CENTCOM güçleri, mayıs ayının başından bu yana yaklaşık 900 ticari gemi ile 450 milyon varil ham petrolün Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçişine katkı sağladı.

ABD güçleri, İran'ı boğazdan serbest ve güvenli şekilde geçiş yapmaya çalışan sivil denizcilere yönelik haksız saldırılarından sorumlu tutmak için teyakkuzda olmayı sürdürüyor" denildi.

CENTCOM, yeni saldırı dalgasını duyurmuştu

CENTCOM, TSİ 23.00 itibarıyla İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığı askeri kabiliyetleri daha da zayıflatmayı amaçladığı ifade edilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı