Haberler

Trump sinyali verdi, ordu harekete geçti! Dev gemi bölgeye gidiyor

Trump sinyali verdi, ordu harekete geçti! Dev gemi bölgeye gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, uluslararası suç örgütleriyle mücadele kapsamında USS Gerald R. Ford uçak gemisini Güney Komutanlığı'nın sorumluluk alanına sevk etti. Söz konusu hamlenin Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, uluslararası suç örgütleri ile mücadele kapsamında ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki hava filosunun ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sorumluluk alanına sevk edileceğini belirtti.

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ülkenin Güney Amerika'daki askeri varlığını arttırmaya yönelik bir adım atıldı.

ABD BÖLGEYE UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki hava filosunun bölgeye konuşlandırılacağı belirtildi.

Parnell, "ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın uluslararası suç örgütlerini ortadan kaldırma hedefleri ve anavatan savunması kapsamında narko-terörizmle mücadele etme yönündeki talimatını desteklemek amacıyla, USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz grubunu ve gemide konuşlu hava filosunu ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sorumluluk alanına sevk etti. SOUTHCOM'un sorumluluk alanındaki artırılmış ABD askeri varlığı, ülkenin güvenliği ve refahı ile Batı Yarımküre'deki güvenliğimizi tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitemizi güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

EN SON HIRVATİSTAN'A DEMİRLEDİ

Parnell, uçak gemisinin ne zaman bölgeye hareket edeceğine yönelik bir detay vermedi. USS Gerald R. Ford'un en son 21 Ekim tarihinde Hırvatistan'ın Split kentinde demirlediği biliniyor.

ABD Donanması'nın envanterine 2017 yılında katılan USS Gerald R. Ford, ABD'nin en yeni ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak kabul ediliyor. Nükleer reaktörle donatılmış olan gemi, yaklaşık 5 bin denizci taşıma kapasitesine sahip ve 75'ten fazla savaş uçağına ev sahipliği yapabiliyor. Uçak gemisinin ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları gibi hava hedeflerini vurabilen orta menzilli gelişmiş füze sistemlerine sahip olduğu biliniyor. ABD Karayipler'de halihazırda 8 savaş gemisi, 1 nükleer denizaltı ve F-35 tipi savaş uçakları bulunduruyor.

ABD 10 SALDIRI DÜZENLEDİ

ABD ordusu, uluslararası suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelesi kapsamında Eylül ayından bu yana çoğu Karayipler'de olmak üzere uyuşturucu taşıdığı iddia edilen deniz araçlarına yönelik toplamda 10 saldırı düzenledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, saldırılarda hayatını kaybeden bazı kişilerin Venezuelalı olduğu öne sürüldü.

TRUMP: KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Beyaz Saray'da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Venezuela'dan memnun olmadığını belirterek "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti

Beşiktaşlıları heyecana sokan transfer! Milli yıldızın peşine düştü
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti

Beşiktaşlıları heyecana sokan transfer! Milli yıldızın peşine düştü
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.