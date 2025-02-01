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ABD'de Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Çarpıştı: Kara Kutular Bulundu

ABD'de Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Çarpıştı: Kara Kutular Bulundu
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Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada, American Airlines yolcu uçağı ile Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopterinin çarpışması sonucu kara kutuların bulunduğu açıklandı. Kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 41'inin cansız bedenine ulaşıldı.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı üzerinde yolcu uçağı ile çarpışan askeri helikopterin kara kutusunun bulunduğunu açıkladı.

ABD'deki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan ve 64 kişiyi taşıyan American Airlines yolcu uçağı ile 3 kişinin bulunduğu Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştüğü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, askeri helikopterin kara kutusuna ulaşıldığı belirtildi. Kara kutunun NTSB merkezine götürüldüğü, hasarsız göründüğü ifade edildi.

Yolcu uçağının kara kutularına ise dün ulaşılmış, cihazların iyi durumda olduğu belirtilmişti.

Şu ana kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Washington D.C. İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly yaptığı son açıklamada, kazada hayatını kaybeden toplam 67 kişiden 41'inin cansız bedenine ulaşıldığını belirtmiş, kalan cesetlere ulaşabilmesi için uçağın gövdesinin Potomac Nehri'nden çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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