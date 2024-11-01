ABD'de polis dehşeti! Elleri kelepçeli adama işkence kamerada

ABD'de bir polis skandalı daha yaşandı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve sosyal medyada yayılan görüntülerde bir polisin elleri kelepçeli bir adama araç içinde uzun süre işkence ettiği görüldü.

Polisin yaptıklarına dayanamayan adamın kendinden geçtiği anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayı gerçekleştiren polisin ise meslekten ihraç edildiği ve tutuklandığı öğrenildi.