ABD'de geri dönüşüm tesisindeki yangından zehirli duman yayılıyor

ABD'nin Richmond kentindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından zehirli duman yayıldığı, yaklaşık 2 bin kişinin tahliye emri altında olduğu belirtildi.

ABD'nin Richmond kentindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından zehirli duman yayıldığı, yaklaşık 2 bin kişinin tahliye emri altında olduğu belirtildi.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Richmond kentindeki bir geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu. Salı günü öğleden sonra başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Wayne County Acil Durum Yönetim Ajansı yaklaşık 2 bin kişi için tahliye emri verildiğini duyurdu. Indiana Eyaleti İtfaiye Şefi Steve Jones yaptığı açıklamada, yanan maddeler arasında plastiklerin de bulunduğunu, tesisten yükselen dumanın "zehirli" olduğunu ifade etti. Yangının günlerce sürebileceğini aktaran Jones, tahliye emrinin tesisin 800 metre yakınında yaşayanlar için verildiğini, rüzgarın yönünü değiştirmesi durumunda emrin yetkililer tarafından güncellenebileceğini belirtti. Richmond İtfaiye Şefi Tim Brown ise itfaiyecilerin tesisteki binalardan birinin arkasında yanan yarı römork bulduğunu, römorka "bilinmeyen türde bir plastik" yüklendiğini ve yangının önce römorkun etrafındaki diğer plastik yığınlarına, daha sonra binaya sıçradığını aktardı.

Evlerinin bahçelerinde yangın kalıntılarına rastlayanlardan ise söz konusu maddelere dokunmamaları istendi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - İNDİANA