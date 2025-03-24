Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı
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ABB'deki konser soruşturmasında 9 isim hesap verecek

ABB'deki konser soruşturmasında 9 isim hesap verecek
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Ankara Valiliği; Ankara Belediyesi tarafından düzenlenen 33 konserle ilgili olarak soruşturma izni verdi. Belediyenin 9 çalışanı hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 130 konseri kapsayan incelemenin tamamlandığını bildirdi.

33 ETKİNLİK İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

ABB, söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespiti yapılmadığını, valiliğin 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

ABB: ETKİNLİKLER DAHA ÖNCE İNCELENMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, "Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır." denildi.

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9 ÇALIŞAN İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Açıklama şöyle: "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."

İTİRAZDA BULUNULACAK

Açıklamada, karara konu olan ve hakkında inceleme yürütülen dokuz belediye çalışanının bölge idare mahkemesine itirazda bulunacağı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZinnur Arnasli:

Melih Gökçek'in dinazorlarını araştırsanıza ikiyüzlü zalimler

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