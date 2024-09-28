Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda ot yangını çıktı. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Abant Gölü Milli Parkı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan ot yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Alevleri söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı. - BOLU