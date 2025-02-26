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97 Yaşındaki Ahmet Gedik Buzlu Yolda Düştü, Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 97 yaşındaki Ahmet Gedik, buzlu yolda yürürken dengesini kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılmasına rağmen beyin travması nedeniyle hayatını kaybetti. Düşme anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda 97 yaşındaki Ahmet Gedik, buzlu yolda dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gedik'in düşme anları bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün ilçenin Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kar ve buzun üzerinde yaya olarak yürüyen 97 yaşındaki Ahmet Gedik, dengesini kaybederek yere düştü. Gedik, düşmenin şokuyla bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yere düşen yaşlı adama ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin travması sonucu hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Gedik'ten geriye düşme anlarının yer aldığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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