96 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Sitesi'nde yıkıma proje hataları neden olmuş

6 Şubat depreminde yıkılan ve 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ne ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Dava dosyasına da giren rapora göre, binanın yıkılmasına yol açan temel nedenler arasında beton dayanımı ve donatı yerleşimindeki eksiklikler, statik projede deprem yönetmeliği şartlarının ihlal edilmesi ve temel donatı alanlarındaki yetersizlikler gösterildi.

Raporda, "Heyetimizin görüşüne göre yıkıma zemin etkisi değil proje ve uygulamalarda yapılan hatalar neden olmuştur. Uygulamada beton-donatı dayanım yetersizliği, proje kapsamında ilgili deprem yönetmeliğinde belirtilen esasların dikkate alınmamış olması nedeniyle yeterli dayanıma sahip yapı elemanları kullanılmadığı, yapının yıkılmasında statik proje hatalarının da etkili olduğu tespit edilmiştir. Statik projede ise ilgili deprem yönetmeliğine aykırılıklar tespit edilmişti. Beton dayanımı ve donatı kalitesi açısından statik projeye uygun yapılmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, "zemin etüt raporunun bulunduğu" ve "analizler neticesinde zemin emniyet gerilmelerinin yetersiz olduğunun tespit edildiği" ifade edildi.

8 SANIK YARGILANIYOR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1'i tutuklu 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.