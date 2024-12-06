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85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?

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Kanadalı fenomen Bronwin Aurora, kendisinden 63 yaş büyük milyoner sevgilisinin hastane odasından paylaştığı video ile infial yarattı. Yatağın başında dans ederken çektiği videoya "Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?" notunu düşen Aurora gelen tepkilere "Sevgilim esprilerimi seviyor" yanıtını verdi.

Kanadalı internet fenomeni Bronwin Aurora (22), kendisinden 63 yaş büyük milyoner sevgilisinin hastane odasından paylaştığı videolarla olay yarattı.

"VASİYETİNE GİRMEYİ BAŞARDIM"

Sık sık 85 yaşındaki sevgilisi Robert'la sarmaş dolaş pozlar veren Aurora, onun hasta yatağı başında dans ederken çektiği videonun üzerine "Vasiyetine girmeyi başardım, fişini çekeyim mi?" yazdı.

85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Videosu yoğun tepki çeken Aurora, "Sevgilim esprilerimi seviyor" cevabını verdi.

85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?

85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Son bir pompa istiyoruz Robert Amcam

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıKerem Ve:

yemeyenin malını yerler....

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

85 lik milyoner öldüğü gün, sevgilisi hasret kaldığı hayatı yaşamaya başlar

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Haber YorumlarıMapo 77:

dayimiz ROBOT olmus

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıDoğa Özyağcı:

:DDD

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Yalnız ikinci resimde amcam çadırı kurmuş itenler bak anlamazsın

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Haber YorumlarıErcan null:

iyi olmuş kaşınmış ihtiyar

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