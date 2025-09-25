Haberler

82 Yaşındaki Alzheimer Hastası Ramazan Batur'un Arama Çalışmaları Devam Ediyor

82 Yaşındaki Alzheimer Hastası Ramazan Batur'un Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 17 Eylül'de kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u bulmak için arama çalışmaları 9. günde sürüyor. AFAD, jandarma ve UMKE'nin katılımıyla yürütülen arama faaliyetleri, termal dron ve iz takip köpekleri ile destekleniyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 17 Eylülde kaybolan Alzheimer hastası 82 yaşındaki Ramazan Batur'u arama çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'un kaybolduğunu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy çevresinde termal dron, iz takip köpekleri ve yerel gönüllülerin desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara köylüler ve güvenlik korucuları da katılırken, Batur'un bulunması için arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. - SİİRT

