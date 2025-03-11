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80 Yaşındaki Kadın Keçilerini Bulmak İçin Çıktığı Dağda Düşerek Hayatını Kaybetti

80 Yaşındaki Kadın Keçilerini Bulmak İçin Çıktığı Dağda Düşerek Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Bucak ilçesinde, keçilerini bulmak için evden çıkan 80 yaşındaki Hatice Dağlı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine yapılan aramalar sonucunda Dağlı'nın hareketsiz bedeni bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde keçilerini bulmak için evden çıkan 80 yaşındaki Hatice Dağlı, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Hatice Dağlı dağa çıkan keçilerini bulmak amacıyla ikametinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Dağlı'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmalar sonucunda saat 22.10 sıralarında Hatice Dağlı, Eski Köy Mevkii'nde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonrasında 80 yaşındaki yaşlı kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerini ardından Dağlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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