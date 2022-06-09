Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu - Haberler

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Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de geçtiğimiz mart ayında kayıp sevgililerden tecavüz edilerek nehre atılan Şeyma Demir'in cansız bedeni bulundu, sevgilisi Hasan Aydoğan'ın cansız bedeni ise 77 günden bu yana aranıyordu. Bir çoban, Aksaray sınırındaki köprünün ayağına sıkışmış halde erkek cesedi buldu. Ailesi tarafından cesedin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi, fakat ekipler yine de kimlik tespiti için cesedi adli tıp morguna kaldırdı.

Kızılırmak'ın geçtiği Sarıyahşi köprüsü yakınlarında yemek yiyecek olan çoban Hızır İlyas Aydemir, köprünün ayaklarına sıkışmış halde erkek cesedi gördü. Aydemir tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine AFAD, sağlık, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, JAK, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başlarken bölgeye incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de geldi.

Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu

25 Mart tarihinde Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'den (18) haber alamayan aileleri kayıp ihbarında bulunmuş, ve ihbardan sonra başlatılan çalışmalar sonucunda Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.'nın gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin cesetleri attıkları bölgeyi göstermesinin ardından yapılan arama çalışmalarında kayıp ihbarından 3 gün sonra Şeyma Demir'in cansız bedeni, ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurulmuş halde Kızılırmak'ta bulunmuştu. İhbar tarihinden bu yana kayıp Hasan Aydoğan'ı arama çalışması ise aralıksız devam etti. Helikopter desteği ile birlikte AFAD, jandarma sualtı ekipleri, JAK ekipleri gencin bulunması için seferber oldu.

Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu

Erkek cesedinin, şüpheliler Ş.E. ve S.A.'nın ifadelerinde attıkları belirttiği bölgeden 30 kilometre uzakta bulunduğu öğrenilirken Hasan'ın ailesi tarafından tespit edilen cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu

Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Aydoğan Jandarma Kırşehir Aksaray 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

bekir yapici:

bilhassa son yillarda kime neye hizmet ediliyorsa cogunlukla hak edenlere hak ettigi cezalar verilmiyor(görevini hakkinla yapanlari tenzih ederim) adeta yapanin yaptigi yanina kar kaliyor cezalar yetersiz caydirici degil defalarca reform yaptik dendi ama degisen bir sey yok dünyada boyun bükmeye el baglamaya takim elbiseye gravata göre ceza veren tek ülkeyiz.

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Nüans-Foto Ajans:

bu dünyada airette bedelini ağır bi şekilde ödeyin inşALLAH PİSLİK HERİFLER ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN SİZ !

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X Y:

Dilerim ayni aciyi yasarsiniz!!!

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