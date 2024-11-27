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76 Yaşındaki Anneanne Madde Bağımlısı Torunundan Korkuyor

76 Yaşındaki Anneanne Madde Bağımlısı Torunundan Korkuyor
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Adana'da 76 yaşındaki Necmiye Acarlar, madde bağımlısı olan torunu Mustafa Eren A. tarafından tehdit edilip evinin dağıtılmasının ardından büyük bir korku yaşıyor. Torunu motosikletini yakarak dehşet anları yaşatan Acarlar, artık ona bakmamayı düşündüğünü ifade etti.

Adana'da 76 yaşındaki anneannesiyle yaşayan madde bağımlısı genç, sinir krizine girip önce evi dağıttı, sonra da motosikletini yakarak yaşlı kadına dehşeti yaşattı. Torunu tarafından tehdit edildiğini öne süren anneanne, "Seni gelip öldüreceğim diyerek evi terk etti. Çok korkuyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mustafa Eren A., anne ve babası ayrıldığı için 40 günlükken anneannesi Necmiye Acarlar'ın yanına bırakıldı. Yaşlı kadın, torunu 15 yaşına gelinceye kadar ona adeta gözü gibi baktı. Mustafa Eren A., 15 yaşına geldiğinde evden kaçtı. İddiaya göre 1 ay sonra geri eve dönen Mustafa Eren A., uyuşturucu madde batağına düştü. Torununu uyuşturucudan kurtarmaya çalışan anneanne, bir türlü torununu bağmlılıktan kurtaramadı. Aradan geçen yıllar içerisinde Mustafa Eren A., her geçen gün daha da madde batağına saplandı ve anneannesiyle kavga edip, evden para çalmaya başladı. Geçen ağustos ayında Mustafa Eren A., anneannesine "Ben artık maddeyi bırakacağım. Bana motosiklet al, kuryeliğe başlayacağım" dedi. Bunun üzerine Necmiye Acarlar, bankadan kredi çekerek 90 bin TL'ye torununa motosiklet aldı. Ancak 3 gün işe giden Mustafa Eren, ardından işi bıraktı. 15 gün önce anneannesinin Mersin'in Tarsus ilçesinde kaldığı yayla evine giden Mustafa Eren A., para nedeniyle Necmiye Acarlar ile tartıştı. Önce yayla evini dağıtan Mustafa Eren A., daha sonra anneannesinin kendisine aldığı motosiklete benzin döküp yaktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler anneanne ve torunu karakola götürürken, Necmiye Acarlar torunundan şikayetçi oldu. Genç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Arkadaş ortamı torunumu maddeye alıştırdı"

Torunundan korkup Adana'daki evine dönen Necmiye Acarlar, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaşadıklarını anlattı. Acarlar, torununa bebekliğinden bu yana kendisinin baktığını anlatarak, "Ben ona evlatlarıma göstermediğim ilgiyi gösterdim. Ancak arkadaş ortamı torunumu maddeye alıştırdı. İşe başlayacağım deyince sevindim, motosiklet aldım. Benim bir emekli maaşım var ve halen o motosikletin taksit parasını ödüyorum. 15 gün önce geldi, tartıştık ve evi dağıtıp motosikleti yaktı. Karakola gittik, ifade verip çıktı. Beni tehdit etti" diye konuştu.

"Keşke ona bakmasaydım"

Torununun kendisini çok üzdüğünü belirten Acarlar, "Benim artık böyle bir torunum yok. Onu reddediyorum. Keşke ona bakmasaymışım, beni çok üzdü. Beni öldüreceğini söylüyor. Şu anda nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Ben tek başıma yaşıyorum. Biran önce yakalanmasını istiyorum. Yaptıkları cezasız kalmasın, çok korkuyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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