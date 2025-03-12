Sosyal medyada "Büyü" karşılığı para talep edenlere soruşturma başlatıldı

İstanbul'da kaybının 4'üncü günü Belgrad Ormanı'nda cansız bedeni bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'in sırlarla dolu ölümünün ardından cadılık ve spiritüel eğitimler aldığı gündeme gelmişti. Yaşananların akabinde ormanda "Kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın giydikleri ilginç kostümlerle tuhaf hareketler sergilediği görüntüler tartışmaları daha da alevlendirmişti. Yaşananların ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

SİBER SUÇ VE SUÇLULARA OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" gibi siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

76 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay olmak üzere 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADA "BÜYÜ" PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden "Büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü" adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan "işlem ücreti" adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi ve savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.

"SİBER SUÇLARA KARŞI EN GÜÇLÜ KALKAN FARKINDALIKTIR"

Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım." dedi.