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76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
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Skandal iddia: Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti istenmiş

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Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasından çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. TV100 muhabiri Fatih Poyraz "24 saattir çalışan AFAD ve itfaiye ekipleri dinlenmek için bu otelin sahibinin diğer işletmesinde kalmak istediklerinde kendilerinden para talep edilmiş. Ayrıca 76 kişiye mezar olan oteli rezervasyon yaptırmak için hala arayanlar varmış" iddiasında bulundu.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybederken Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Yangın merdivenleriyle ilgili muamma sürerken görgü tanıkları yangın dedektörlerinin çalışmadığını belirtti. Otelde konaklayanlardan bazıları çarşafları birbirine bağlayarak zemine ulaşmaya çalıştı. Piste bakan taraftaki odalara ise itfaiye araçları ulaşamadı.

SKANDAL İDDİAYI CANLI YAYINDA DUYURDU

Facianın yaşandığı yerdeki TV100 muhabiri Fatih Poyraz ise skandal bir iddiayı canlı yayında gündeme getirdi. Poyraz "24 saattir çalışan AFAD ve itfaiye ekipleri dinlenmek için bu otelin sahibinin diğer işletmesinde kalmak istediklerinde kendilerinden para talep edilmiş" ifadelerini kullandı.

"OTELİ HALA ARAYANLAR VARMIŞ"

Bir başka bilgiyi daha paylaşan Poyraz "76 kişiye mezar olan oteli rezervasyon yaptırmak için hala arayanlar varmış" dedi.

Skandal iddia: Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti istenmiş
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBaba Can:

Eğer doğruysa o otel hemen kapatılsın ama yalansa o haberi yapanlar mahkemeye verilsin

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bolunun chpli belediyesi kendi itfayesinde çalışan insanların konaklama ihtiyacını da mı karşılayamamış. yuh yani. akraba kayırmacılığı yapıp dayı oğlunu itfaye başına getireceğine, ehil birini getirseydi ya tanjucuk

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