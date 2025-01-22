Skandal iddia: Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti istenmiş

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybederken Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Yangın merdivenleriyle ilgili muamma sürerken görgü tanıkları yangın dedektörlerinin çalışmadığını belirtti. Otelde konaklayanlardan bazıları çarşafları birbirine bağlayarak zemine ulaşmaya çalıştı. Piste bakan taraftaki odalara ise itfaiye araçları ulaşamadı.

SKANDAL İDDİAYI CANLI YAYINDA DUYURDU

Facianın yaşandığı yerdeki TV100 muhabiri Fatih Poyraz ise skandal bir iddiayı canlı yayında gündeme getirdi. Poyraz "24 saattir çalışan AFAD ve itfaiye ekipleri dinlenmek için bu otelin sahibinin diğer işletmesinde kalmak istediklerinde kendilerinden para talep edilmiş" ifadelerini kullandı.

"OTELİ HALA ARAYANLAR VARMIŞ"

Bir başka bilgiyi daha paylaşan Poyraz "76 kişiye mezar olan oteli rezervasyon yaptırmak için hala arayanlar varmış" dedi.