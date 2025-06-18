71 Yaşındaki İnşaat İşçisi, İlk Gününde Düşerek Hayatını Kaybetti

71 Yaşındaki İnşaat İşçisi, İlk Gününde Düşerek Hayatını Kaybetti
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71 Yaşındaki İnşaat İşçisi, İlk Gününde Düşerek Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 71 yaşındaki Selami Ş., inşaatta işe başladıktan kısa bir süre sonra 6 katlı binanın en üst katından dengesini kaybederek düştü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 71 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay Sarıkaya ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde 17 Haziran Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. isimli bir müteahhite ait olduğu öne sürülen inşaatta işe başlayan 71 yaşındaki Selami Ş., ilk iş gününde dengesini kaybederek 6 katlı inşaatın en üst katından düştü. Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnşaattaki çalışmalar durdurulurken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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