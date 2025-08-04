70 Yaşındaki Adam Prefabrik Evde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaldığı prefabrik evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 70 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İnönü Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan prefabrik bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan 70 yaşındaki Ömer A.'nın kaldığı prefabrik evden gelen silah sesini duyan yakınları hızla eve koştu. Eve giren yakınları, Ömer A.'yı koltuk üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evin çevresine emniyet şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, prefabrik evde detaylı incelemelerde bulundu.

Polis, olayla alakalı inceleme başlattı. - SAKARYA