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7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü

7 yaşındaki çocuğu annesi ve üvey ablası döve döve öldürdü
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Fatih'te 7 yaşındaki çocuk, annesi ve üvey ablası tarafından demir askıyla darbedildikten sonra yatağında ölü bulundu. Çocuğun ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede anne ve ablanın 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 17 Kasım 2023'te 7 yaşındaki Servet Nabıeva, Özbekistan uyruklu annesi ve üvey ablası tarafından darbedildi. Baygınlık geçiren ve ayıldıktan sonra tekrar darbedilen çocuk, odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu tespit edildi.

ÜVEY ABLASI DEMİR ASKIYLA DÖVEREK BAYILTTI

7 yaşındaki Servet'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Servet'in üvey ablası Mehrıbonu Nabıeva'nın (20) ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü duştan çıktığında Servet'in üzerinde tişört, altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek'e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet'in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet'e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin darp edildiğini anlattığını söylediği kaydedildi.

AYILAN ÇOCUĞU BU SEFER ANNESİ DÖVDÜ

Şüpheli Mehrıbonu'nun, kardeşinin yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek çocuğa birkaç tokat attığını söylediğinin aktarıldığı iddianamede, annesinin darp ettikten sonra Servet'e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak çocuğun yediklerini kustuğunu, sonrasında uyuduğunu, ertesi gün uyandığında ise kardeşinin yatakta hareketsiz vaziyette yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediğine yer verildi.

ANNE "DARP ETMEDİM" DEDİ

Şüpheli anne Nılufar Nabıeva ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu'ya tokat attığını, Servet'i darp etmediğini söylediği belirtildi.

OTOPSİ RAPORUNDA DAYAKTAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet'in neticeten ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

ANNE VE ABLAYA 12'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu Nabıeva ve Nılufar Nabıeva'nın "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli anne ve kızın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıruhi kara:

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Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet DENİZ:

Çocuğu nasıl öldürdülerse aynı şekilde can vermeliler, canavar bile yavrusunu öldürmez, 7 yaşında çocuk ne suç işlemiş olabilir ki?

Yorum Beğen11
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