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650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

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Kocaeli'de 650 kişinin zehirlendiği dönercide işletme çalışanlarının pişmiş dönerin üzerine çiğ et eklediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kocaeli'de 650 kişinin zehirlenmesine yol açan dönerciden skandal görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan videolarda, işletme çalışanlarının pişmiş dönerin üzerine çiğ et eklediği anlar net bir şekilde görülüyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Gıda güvenliği uzmanları, çiğ ve pişmiş etin karışmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve toplu zehirlenmeye neden olabileceğini belirtiyor. Görüntülerin ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve denetimlerin artırılacağını duyurdu.

İŞLETME SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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