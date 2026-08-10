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Bodrum'da Yelkenli Teknede 61 Göçmen Yakalandı, 5 Şüpheli Gözaltında

Bodrum'da Yelkenli Teknede 61 Göçmen Yakalandı, 5 Şüpheli Gözaltında
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 16'sı çocuk 61 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve jandarmanın ortak operasyonuyla 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli teknede 16'sı çocuk 61 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu (KB-88) tarafından harekete geçildi.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli tekne içerisindeki 16'sı çocuk 61 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerin müşterek çalışmasıyla gözaltına alındı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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