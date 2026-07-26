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Muğla'da FETÖ Hükümlüsü M.B. Yakalandı

Muğla'da FETÖ Hükümlüsü M.B. Yakalandı
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Hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.B., cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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