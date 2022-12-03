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6 adrese eş zamanlı fuhuş baskını! 7 kadın sınır dışı edildi

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da polis ekiplerince 6 ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şehir genelinde 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu gerçekleşti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Gerçekleşen operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda sim kart, cep telefonu ve laptop ile bir miktar para ele geçirdi. Fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüphelide gözaltına alındı.

6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

7 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu kadın ile bir erkek tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı. Ayrıca, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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