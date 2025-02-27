DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir

Zelenskiy'nin en büyük hayaliydi, Trump kapıları kapattı: Unutsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başvurdular

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar

550 yıllık çınar, İshakpaşa Camii'nin üzerine devrildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak devrildi.

600 YILLIK CAMİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

600 yıllık İshakpaşa Camii'nin girişinde bulunan asırlık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi. Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden parçalar yere düştü. Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. İshakpaşa Camii, 1486 tarihli vakfiyesine göre; 1468-1469 yılından önce tamamlandı.

550 yıllık çınar, İshakpaşa Camii'nin üzerine devrildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
img

Şampiyonu şimdiden ilan etti
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
img

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
Ünlü iş insanı Beyhan Benardete evinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı, evinde ölü bulundu
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.