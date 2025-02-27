550 yıllık çınar, İshakpaşa Camii'nin üzerine devrildi
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak devrildi.
600 YILLIK CAMİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
600 yıllık İshakpaşa Camii'nin girişinde bulunan asırlık çınar ağacı kökünden çıkarak devrildi. Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden parçalar yere düştü. Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. İshakpaşa Camii, 1486 tarihli vakfiyesine göre; 1468-1469 yılından önce tamamlandı.